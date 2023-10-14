‫المقاومة الإسلامية تهاجم مواقع الإحتلال في مزارع شبعا ‫بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون وتصيبها إصابات دقيقة ومباشرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:18

‫المقاومة الإسلامية تهاجم مواقع الإحتلال في مزارع شبعا ‫بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون وتصيبها إصابات دقيقة ومباشرة 

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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المصدر: المقاومة الإسلامية

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