طلب إخلاء المستشفيات في شمال القطاع: اجرام صهيوني وسابقة تاريخية

لا يزال يواصل الكيان الصهيوني اجرامه بحق الاطفال والنساء والرجال من اهالي قطاع غزة وارتكاب المجازر على مرأى من العالم مع فشله في اي انجاز عسكري، والجديد في التفنن بالاجرام هو الضغط اكثر على السكان لاخلاء المشافي وهي سابقة لم تحصل في التاريخ.

لم يتوان العدو في الساعات الماضية عن قصف المستشفيات كما حصل مع مستشفى الدرة للاطفال الذي اخلي بعد استهدافه بقنابل الفوسفور الابيض او الغارات في محيط مستشفى شهداء الاقصى.

.. ولا يزال يوجه العدو تهديدات ودعوات لإخلاء المستشفيات ، والاخلاء اذا تم فيعني اخطارا داهمة على حياة الجرحى والمرضى ومضاعفة المعاناة الطبية والانسانية في ظل كثرة الاصابات وشح الامكانيات والحصار المطبق وانقطاع الكهرباء ويعني زيادة الضغط على المستشفيات الاخرى القليلة، والهدف محاولة لتكريس سياسة التهجير من شمال القطاع الى الجنوب، ذلك رغم انه يقوم بالقصف ايضا على مناطق القطاع الجنوبية.

وكان مدير مستشفى العودة شمال غزة اعلن ان جيش العدو الإسرائيلي يمهل ‫المشفى حتى الساعة العاشرة لاخلائه معلنا رفض دعوة جيش العدو الاسرائيلي ‫للاخلاء ومؤكدا اننا نواجه ظروفا كارثية.

التفاصيل الاضافية مع مراسلنا عماد عيد:

حركة حماس اكدت ان مطالبة المستشفيات في غزة بالإخلاء جريمة جديدة ‫يرتكبها جيش الاحتلال، ‫فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود “إسرائيل” لوقف السفك العشوائي للدماء ‫وسحب إنذار الإخلاء وحماية المرافق الصحية والمدنيين.

واشارت منظمة الصحة العالمية في الساعات الماضية ان المستشفيات في غزة وصلت ‫إلى نقطة الانهيار، واعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان المستشفيات تتحول الى ‫مشارح بسبب توقف الأجهزة الطبية جراء انقطاع الكهرباء.

المصدر: موقع المنار