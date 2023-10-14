عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر 2023

العناوين



صحيفة الأخبار:

ـ مفاجآت «القسام» في البرّ

ـ قواعد العدوّ الأميركي: تهديد أم أهداف؟

ـ «القسام» تستعدّ للاجتياح: قدراتنا الدفاعية سليمة

ـ رشيد الخالدي: طوفان الاقصى فشل اميركي

صحيفة البناء:

ـ طوفان شعبي في صنعاء وبغداد وعمان وباريس ومدن العالم دعماً لطوفان الأقصى

ـ وزيرا دفاع وخارجية أميركا لتأمين جدار دعم للكيان.. وعبد اللهيان لتنسيق المحور

ـ نتنياهو لحرب طويلة.. ومذبحة غزة مستمرة.. والصواريخ.. واعتداء على الصحافة

صحيفة الجمهورية:

ـ الحدود الجنوبية: عمليات مدّ وجزر

ـ المنطقة الحدودية تحت القصف.. واستهداف صحافيين

ـ إنْ عَبر «زلزال» غزة فهل تكون «ارتداداته» أخطر؟

ـ طوفان األقصى… إسرائيل أمام خيارات صعبة

ـ ما المعادلات التي سيغيّرها «طوفان الأقصى»؟

ـ الصحة اتخذت إجراءات لاحتمال اندلاع الحرب

صحيفة اللواء:

ـ تحركات دبلوماسية باتجاه لبنان لعدم الإنزلاق إلى الحرب

ـ همجية الإحتلال تستهدف الإعلاميِّين.. وإدانة واسعة لإغتيال عصام عبد الله

ـ رفض عربي لمؤامرة تمزيق غزة.. وإبعاد «حماس»

ـ «عياش 250» يصيب حيفا وتل أبيب .. ومشروع قرار روسي لوقف إطلاق نار إنساني والإفراج عن الرهائن

صحيفة الديار:

ـ الاحتلال الاسرائيلي يحاول الغاء غزة وشعبها عن الخريطة

ـ عبد اللهيان يبلغ محور المقاومة وحدة الموقف و«ايران معكم»

ـ معلومات خاصة للديار: فشل تعيين رئيس اركان للجيش اللبناني

صحيفة النهار:

ـ سكان غزة ينزحون جنوبا وواشنطن تراقب جبهات أخرى محتملة

ـ مصر والأردن تُحذران من دفع سكان غزة جنوبا

ـ بوتين يشبّه الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار لينينغراد

ـ الصحافة تدفع شهادة الدم في ترددات “الإنذار المجنون”

ـ السعودية تتواصل مع إيران وترجئ اتفاق التطبيع

ـ قطر تلتزم اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

صحيفة نداء الوطن:

ـ عبد اللهيان إختار بيروت ليهدّد بـ”فتح جبهة جديدة”!

ـ تدهور متدحرج على جبهة الجنوب: عدوان إسرائيلي يُدمي الصحافة

ـ لا غاز في البلوك رقم 9.. ونظريات المؤامرة تشتعل

ـ حركة نزوح كثيفة نحو “الجنوب”… ونتنياهو: هذه مجرّد البداية!

ـ إسرائيل تُقسّم قطاع غزة وتُهجّر سكّانه وتُسعّر “حملة المجازر”

الاسرار

صحيفة البناء:

– دعا مسؤول عربي سابق الى مراقبة مشهد الشارع في البلاد العربية وفي الغرب والذي لم تؤثر فيه الروايات المزوّرة حول تشبيه حماس بداعش وخرج بكثافة لافتة في عشرات المدن والعواصم بخلاف مواقف حكامه وهو مرشح للتصاعد مع استمرار عمليات القتل المفتوح في مذبحة غزة داعياً لاعتماد مؤشر قياس اسمه عمان وباريس لمعرفة درجة صمود الجدار السياسيّ الذي بناه الأميركي لتحصين حكومة نتنياهو في عمليتها العسكرية القائمة على الإبادة الجماعية وضمان الصمت من حولها. وتوقع المسؤول أن يكون عمر هذه الحصانة بين أسبوع وعشرة أيام تتيح لجيش الاحتلال البدء بالعملية البرية وإلا سينهار بعدها الجدار وتتغير المواقف.

– قال مصدر دبلوماسي إن المساعي الأميركية القائمة على مسارين هما توفير الحماية السياسية لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد غزة جوهرها قتل المدنيين وتسريع الإفراج عن الرهائن الأميركيين يصطدم باشتراط حركة حماس أي حديث عن الرهائن الأميركيين بوقف استهداف المدنيين والبدء بإعادة الكهرباء والماء الى غزة؛ وبينما يراهن الأميركيون على تسريع العملية العسكرية البرية وتحقيق إنجاز أولي في الحرب لخلق توازن نفسيّ يسمح بحل هذا التناقض وبدء التفاوض يراهن نتنياهو على إطالة أمد عمليات التدمير والقتل والتهرّب من العملية البرية ومخاطر الفشل أملاً بفرض تغيير على موقف حماس وقبولها التفاوض تحت النار والحصار.

صحيفة الجمهورية:

ـ عاد الخلاف بين وزيرين حول افتتاح حدث رسمي خارج لبنان خلفيته رغبة الإستئثار ببعض المهمات.

ـ تبيّن أن سفارات غربية لم تبلغ رعاياها أي تعليمات بالمغادرة مما يشي أن التطور العسكري على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سيكون محصوراً في حيز جغرافي معيّن.

ـ توقف مراقبون أمام تقييم دولة عظمى لموقف حزب بارز من الحرب الدائرة في فلسطين وإحتمالات توسعها.

صحيفة اللواء:

– شكل وصول دبلوماسي مخضرم في دولة إقليمية نافذة صدمة في الأوساط الدبلوماسية، وإقتضى إمداداً غير سهل للمحادثات معه.

– تزايد الطلب على استئجار المنازل في بيروت على نحو غير مسبوق، وسقوف مالية مرتفعة، ولكن لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد.

– حسب مصادر قيادية فلسطينية يكاد الإهتمام الدولي لدى الموفدين والسفراء يقتصر فقط على موضوع الأسرى الغربيِّين أو المفقودين!

صحيفة النهار:

– يلاحظ أن ثمة قوى سياسية تُكثر من مواقفها حيال حرب غزة بشكل غير مسبوق، وتغفل عما يجري في البلد من أزمات خانقة على كل المستويات.

– النائب ميشال ضاهر كان أعلن قبل مدة أن نتائج التنقيب في البلوك رقم 9 لن تثمر نفطاً أو غازاً وقد قوبل كلامه انذاك باستهزاء واعتبر من قبيل النكد السياسي.

– يتهافت بعض السياسيين على الإعلان عن قرب بدء حرب إقليمية كبرى كأنهم يحملون بشرى إلى الشعب اللبناني أو كأنهم يشاركون في مواقع القرار العالمي.

– نُقل أن طائرة وزير الخارجية الإيراني توجهت من دمشق إلى بغداد وليس إلى طهران كما قيل بغية التضليل الأمني قبل أن تعود إلى بيروت.

صحيفة نداء الوطن:

ـ لوحظ أنّ موكب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وخلافاً لزياراته السابقة، كان ضخماً جداً ويضمّ عدداً كبيراً من السيارات المصفّحة.

ـ يبدو أنّ القمة الروحية التي كان يُعمل عليها في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، ستتخذ منحى مغايراً وسيكون موضوعها تحييد لبنان عن الحرب.

ـ يقوم سفير دولة أوروبية بنشاط لافت بعيداً من الأضواء لتجنيب لبنان الحرب علماً أنّ بلاده قامت بوساطات سابقة بين «حزب الله» واسرائيل.

المصدر: صحف