المجموعة اللبنانية للإعلام تدين الاستهداف الصهيوني للفرق الإعلامية: هذا العدوان لن يثني الجسم الصحفي عن أداء واجبه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 23:00

المجموعة اللبنانية للإعلام تدين الاستهداف الصهيوني للفرق الإعلامية: هذا العدوان لن يثني الجسم الصحفي عن أداء واجبه

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
المجموعة اللبنانية للاعلام- قناة المنار- اذاعة النور
لبنان

تدين المجموعة اللبنانية للاعلام – قناة المنار واذاعة النور – العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف الفرق الاعلامية التي كانت تقوم بواجبها المهني في بلدة علما الشعب الجنوبية، وادت الى استشهاد الزميل المصور في وكالة رويتر عصام العبد الله واصابة صحفيين آخرين من وكالتي رويترز والصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة الفضائية.

وتتقدم المجموعة اللبنانية للاعلام من المؤسسات الزميلة ومن الجسم الاعلامي وعائلة الشهيد الزميل العبد الله باحر التعازي، كما تتمنى الشفاء العاجل للزملاء الجرحى، وتؤكد ان هذا العدوان لن يثني الجسم الصحفي عن اداء واجبه بنقل الحقيقة وفضح العدوان الصهيوني واجرامه.

المصدر: موقع المنار

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