‫مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الصهيوني استهدفت منطقة خلة ‫المحافر على اطراف بلدة العديسة بجنوب لبنان بعدد من القذائف وهدوء حذر حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 18:24

‫مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الصهيوني استهدفت منطقة خلة ‫المحافر على اطراف بلدة العديسة بجنوب لبنان بعدد من القذائف وهدوء حذر حاليا

منذ 31 mins 13 October، 2023
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