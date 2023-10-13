‫الصحة الفلسطينية: 5 إصابات وصلت إلى مستشفى طوباس بينها ‫حالات خطيرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 15:22

‫الصحة الفلسطينية: 5 إصابات وصلت إلى مستشفى طوباس بينها ‫حالات خطيرة 

منذ 20 mins 13 October، 2023
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