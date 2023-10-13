“جمعة طوفان الأقصى”… أحرار العالم ينصرون غزة

عقب أسبوع تقريباً على طوفان المقاومة الفلسطينية العظيم الذي أغرق كيان العدو الاسرائيلي بتداعياته الكبيرة والغير مسبوقة، مقابل شنّ الأخير عدواناً همجياً على قطاع غزة استهدف الحجر والبشر، إلى جانب فرض حصار وحشي ادّى إلى ابقاء أكثر من مليوني فلسطيني دون ماء أو كهرباء أو وقود ودون السماح بدخول أي مساعدات من أي نوع. أمام هول هذا الظلم، هبّ أحرار العالم من ايران إلى اليمن فلبنان والعراق وغيرها لنصرة أهل غزة .

اليمن

ولبّت محافظة “صعدة”، صباح اليوم الجمعة، دعوة حركة حماس للخروج في مسيرات مليونية دعمًا وتأييدًا للمقاومة الفلسطينية في غزة. وخرج آلاف اليمنيون، صباحاً، في مظاهرات بمدينة صعدة، للتأكيد على دعم المقاومة في معركة طوفان الأقصى، حيث رفعوا العلم الفلسطيني واللافتات الداعمة لهذه القضية.



وكانت حركة “حماس”، دعت في بيان لها، يوم أمس الخميس، الى نصرة المقاومة على أرض فلسطين ودعم صمود الأهالي في غزة، وتأكيد الدعم للقضية الفلسطينية في “جمعة طوفان الأقصى” في مختلف دول العالم عبر الخروج في مسيرات وفعالية تضامنية والزحف نحو الأقصى.

ايران

هذا وانطلقت مسيرات حاشدة، صباح اليوم الجمعة، نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة في كافة أنحاء إيران، تنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني وتأكيدًا على دعم فلسطين والمقاومة في غزة، بالتزامن مع مسيرات مماثلة ستجوب مختلف بلدان العالم ضمن فعاليات “جمعة طوفان الأقصى”.

وانطلقت المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم، نحو جامعة طهران التي تقام فيها صلاة الجمعة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، كما صدحوا بالهتافات المطالبة بوقف جرائم الإحتلال وتحرير الأراضي المحتلة.

العراق

في السياق نفسه، توافد الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في المظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، نصرةً لفلسطين ودعماً للمقاومة في غزة.

ووصل الآلاف من المتظاهرين من مختلف المحافظات من اجل اسناد المسجد الاقصى المبارك.

ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، يوم الاثنين، الى تظاهرة مليونية سلمية دعماً للقضية الفلسطينية. وقال السيد الصدر في تدوينة عبر منصة x، إن “الإرهاب الدولي اجتمع ضد أحبتنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم ففرق جمعهم وشتت شملهم، بل من الواجب علينا نحن العراقيون المجاهدون المقاومون للاحتلال الأمريكي وكل محب للقضية الفلسطينية الخروج بتظاهرات مليونية سلمية موحدة في ساحة الإصلاح والمظلومين: (ساحة التحرير) ليرتفع صوت الجهاد من العاصمة العراقية بغداد الحبيبة وليصل الى العالم كله”.

وأضاف “لنحرق الأعلام الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية جنباً الى جنب مع العلم العراقي، عسى أن تكون تلك التظاهرة تحطيماً وتشتيتاً لهم ولنرعب كبيرة الشرّ أمريكا والتي تدعم الإرهاب الصهيوني ضد أحبتنا في فلسطين ولتعود الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف الى كنف الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه”.

‏الأردن

في الأردن، توجهت حشود جماهيرية، صباح الجمعة، نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، تضامنًا مع المقاومة بغزة ورفضًا لعدوان الاحتلال المستمر على المدنيين هناك.

بالفيديو | مئات الأردنيين يتجهون للحدود الفلسطينية نصرةً للشعب الفلسطيني والمقاومة#الاردن #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/64TcMlDV28 — قناة المنار (@TVManar1) October 13, 2023

‏وانطلق آلاف الأردنيين سيرًا على الأقدام، باتجاه الحدود مع فلسطين، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات ساحة “رأس العين” وسط العاصمة الأردنية عمّان التي كان مقررًا أن تنظم فيها وقفة جماهيرية دعمًا لغزة ولمعركة “طوفان الأقصى”.

ويتوقع أن يتدفق الآلاف من الأردنيين إلى الوسط العتيق للعاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة، بالرغم من إغلاق المداخل إلى تلك المنطقة.

ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية كبيرة.

قطر

أما في العاصمة القطرية الدوحة، فقد تجمع المئات بعد صلاة الجمعة تضامناً مع فلسطين وأهل غزة.

بالفيديو المئات يتظاهرون في العاصمة القطرية الدوحة بعد صلاة الجمعة تضامناً مع #غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/idbYAckb2S — قناة المنار (@TVManar1) October 13, 2023

المصدر: موقع المنار