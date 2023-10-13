طوفان الأقصى | قصف مكثف لليوم السابع وإسرائيل تطلب إجلاء سكان شمالي غزة والمقاومة تسيطرعلى مجريات المعركة على الأرض

مع دخول عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يومها السابع، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة، في حين الداخلية في غزةاكدت على عدم التجاوب مع رسائل الاحتلال التي تركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وضرب الروح المعنوية.

وفي حين تواصل القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مخلفا أكثر من 1500 شهيد و6612 مصابا، قالت كتائب عز الدين القسام إنها تسيطر على مجريات المعركة على الأرض.

بينهم اطفال جثامين الشهداء تتكدس خارج مستشفيات غزة بسبب امتلاء ثلاجات الموتى

وتواصل طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة، لليوم السابع على التوالي قصف الأحياء السكنية في القطاع، حيث انتشل مجموعة من الشهداء وعدد من الجرحى، بعد قصف منزل عائلة صبيح في تل الهوا غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 1537 فلسطينياً وإصابة 6612 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستشهد 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، إثر استهداف طائرات الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السعافين في حي الزيتون شرقي غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محليّة.

وأوضحت المصادر أنّ قوات الاحتلال تركز اعتداءها على الأحياء السكنية في غزة، بالإضافة لاستهداف مخيمات اللاجئين بالقطاع في الساعات الأخيرة.

واعتدت طائرات الاحتلال، على منزل في شارع النفق وسط المدينة، لتشتعل النيران في المنزل المستهدف.

وكانت الاعتداءات الجوية قد استهدفت بثلاثة غارات 3 منازل في خان يونس جنوبي القطاع، بحسب مصادر محلية، التي اوضحت أنّ الغارات مستمرة على مناطق الشمال الغربي للقطاع.

هذا ووجه الاحتلال سلسلة غاراته على الشمال الشرقي في بيت لاهيا، وأيضاً في بيت حانون، حيث ارتكبت مجزرة بحق عائلة في المدينة.

طيران الإحتلال يدمّر شقة سكنية بمدينة حمد في خانيونس



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المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية