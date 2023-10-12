أطفال غزة .. أرواح نقية وأحلام تتسرب في السماء

في قطاع غزة حرب إبادة شاملة، عائلات بأكملها تشطب من السجل المدني،ناجون يتحدثون عن ملائكة حملتهم من تحت الردم والنار، الشوارع مقابر جديدة، والأشجار تموت في أماكنها، والثلاجات تضيق بجثث الشهداء، أطفال بقلوب صغيرة .. كيف لها ان تتحمل هذا القصف الهستيري والأصوات المرعبة، هذه الصواريخ الفتاكة على جلودهم الناعمة، هم اطفال ينتظرون قصة قبل النوم ولا يحصلون الا على صفحات الرعب.

أطفال غزة ليسوا أرقامًا إحصائية في التقارير الإخبارية، هم أرواح نقية وأحلام تتسرب في السماء.

جراح اطفال غزة توّثق وحشية العدو الصهيوني

المصدر: قناة المنار