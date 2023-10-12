الإخبارية السورية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 14:54

الإخبارية السورية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين

منذ 32 mins 12 October، 2023
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