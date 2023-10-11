السامرائي حمل “اسرائيل” وجميع الدول الداعمة لها مسؤولية الابادة الجماعية بحق المدنيين

حمل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الأربعاء “اسرائيل” وجميع الدول الداعمة لها مسؤولية الابادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وقال السامرائي في مؤتمر صحفي، إن “ما يجري في غزة تجاه المدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني جريمة إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها إسرائيل بالدرجة الاولى وجميع الدول الداعمة لها مسؤولة بشكل غير مباشر جراء تأييدها لهذا الكيان الغاصب”.

ودعا السامرائي القوى السياسية ومجلس النواب لـ”تشريع قانون جديد يتضمن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع”، مؤكدا ان “محنة الشعب الفلسطيني وحدت العراقيين بجميع اطيافهم ومكوناتهم ويقفون اليوم متفاعلين مع هذه القضيةً”. واثنى السامرائي خلال المؤتمر الصحافي في محافظة صلاح الدين على “موقف الحكومة العراقية الذي وصفه بالمشرف تجاه القضية الفلسطينية”.

المصدر: موقع المنار