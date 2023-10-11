فيديوغراف | تعرف على معابر قطاع غزة!

زينب حمود

غرافيك: علي كجك

يوجد في قطاع غزة سبعة معابر, ستة منها تخضع لسيطرة العدو الاسرائيلي، ومعبر واحد يقع تحت اشراف مصر والسلطة الفلسطينية وإشراف أوروبي.

تغلق وتفتح المعابر بناءً لمزاجية العدو الصهيوني الذي يهدف الى التضييق على الشعب الفسطيني المحاصر في قطاع غزة ومنع دخولهم وخروجهم.

فيما يلي المعابر المحيطة بالقطاع:

1- معبر المنطار

يقع في شرق مدينة غزة.

يعد أهم المعابر في القطاع، وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع والاراضي المحتلة.

تخضع البضائع على هذا المعبر للتفتيش المستمر لحد تلفها.

2- معبر بيت حانون

يقع في شمالي مدينة غزة.

المعبر مخصص لعبور الحالات المرضية الفلسطينية.

ينتظر المرضى ساعات طويلة للحصول على اذن للمرور.

3- معبر العودة

يقع في مدينة رفح.

4- معبر الشجاعية

يقع في شرق مدينة غزة.

تمر عبر هذا المعبر مشتقات الوقود الى داخل القطاع.

يحاول العدو السيطرة عليه بطريقة مزاجية قاصداً فيها التضييق على سكان القطاع المحاصر.

يقوم العدو بإغلاقه متى يشاء فتنقطع مادة الوقود عن المؤسسات والبيوت.

5- معبر كرم أبو سالم

المعبر مهم لمرور البضائع والسلع التجارية.

6- معبر القرارة

تخصصه سلطات العدو لدخول الاليات العسكرية التابعة لها.

7- معبر رفح

يقع على الحدود المصرية الفلسطينية وبإشراف أوروبي.

يشترط العدو على السلطة الفلسطينية إبلاغها بأسماء كل من يمر عبر معبر رفح قبل 48 ساعة.

يتعرض المعبر للقصف من قبل العدو بطريقة همجية وعشوائية ما أدى الى توقف حركة المرور مرات عدة.

يطالب ناشطون وصحافيون السلطات المصرية بفتح المعبر بالشكل الذي يتيح مرور المعونات الانسانية والامدادات اللازمة للقطاع.

يشكل المعبر المتنفس الوحيد للقطاع المحاصر.

المصدر: موقع المنار