‫جيش العدو: مقتل 169 جنديا منذ بدء الهجوم في غلاف غزة   – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:28

‫جيش العدو: مقتل 169 جنديا منذ بدء الهجوم في غلاف غزة  

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
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