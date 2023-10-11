بالصور| الدمار الذي ٱحدثته صواريخ المقاومة في مستوطنة “بئيري” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 14:28

بالصور| الدمار الذي ٱحدثته صواريخ المقاومة في مستوطنة “بئيري”

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
مستوطنة بئيري
عربي وإقليمي - كيان العدو

لدمار الذي ٱحدثته صواريخ المقاومة في مستوطنة “بئيري”

المصدر: مواقع

التعليقات