‫المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قرابة الـ1000 شهيد واكثر من  ‫5000 جريح غالبيتهم من النساء والأطفال جراء العدوان الصهيوني  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 12:56

‫المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قرابة الـ1000 شهيد واكثر من  ‫5000 جريح غالبيتهم من النساء والأطفال جراء العدوان الصهيوني 

منذ 19 mins 11 October، 2023
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