بالصور | طائرات الاحتلال تقصف عمارة الدوحة وسط رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم البنك الوطني والبريد ومكاتب إعلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 08:22

بالصور | طائرات الاحتلال تقصف عمارة الدوحة وسط رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم البنك الوطني والبريد ومكاتب إعلامية

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
تدمير البنك الوطني الاسلامي في رفح
عربي وإقليمي - فلسطين

عمارة الدوحة 1
عمارة الدوحة 2
عمارة الدوحة 4

عمارة الدوحة 3

المصدر: موقع المنار

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