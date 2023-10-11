الاحتلال يستهدف منزل والد القائد العام لكتائب “القسّام” محمد الضيف

أفادت وسائل اعلام فلسطينية في غزة باستهداف منزل والد القائد العام لكتائب “القسّام” محمد الضيف في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد شقيقه، مضيفاً أنّه “لا يزال هناك أفراد من العائلة تحت الركام”.

وقالت مصادر محلية إنّ طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات متواصلة على مختلف مناطق القطاع، وقصفت عمارة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أنّ “معالم العديد من الأحياء في غزة محيت بعدما سويت بالأرض نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة، منذ أيام”.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقتٍ سابق، أنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

بالتوازي، استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي النصر في مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وأفادت وسائل اعلام في غزة بأنّ طائرات الاحتلال قصفت منازل المدنيين شرق مدينة رفح.

وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أنّ الطيران الحربي قصف منزلاً في شارع العجارمة المكتظ بالسكان شرقي المخيم، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء ووقوع إصابات، بينهم أطفال وسيدات.

كذلك، أسفرت الاستهدافات الأخيرة لمنطقة قيزان النجار في خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن ارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الإصابات.

ولا تزال طائرات الاحتلال تشنّ غارات جوية على مئات الأهداف المدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس، حيث تدمر منازل ومنشآت اقتصادية ومؤسسات خيرية وتعليمية، وسط دمار هائل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، عن ارتقاء 922 شهيد منهم 260 طفلاً و230 سيدة ونحو 2650 إصابة، في إثر استمرار العدوان على القطاع لليوم الخامس على التوالي.

المصدر: مواقع