مراسل المنار: شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال ‫مسجدا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 21:40

مراسل المنار: شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال ‫مسجدا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 54 mins 10 October، 2023
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