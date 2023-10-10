مراسل المنار: سلسلة غارات عنيفة على ‫مناطق شمال قطاع غزة وغارة على حي الزيتون جنوبي ‫مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 21:40

مراسل المنار: سلسلة غارات عنيفة على ‫مناطق شمال قطاع غزة وغارة على حي الزيتون جنوبي ‫مدينة غزة

منذ 54 mins 10 October، 2023
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