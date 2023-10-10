إعلام العدو : أكثر من 75% من مستوطني الجليل ينزحون إلى مستوطنات ومدن الوسط خشية من تصعيد واقتحام مستوطنات شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 14:02

إعلام العدو : أكثر من 75% من مستوطني الجليل ينزحون إلى مستوطنات ومدن الوسط خشية من تصعيد واقتحام مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

منذ 16 mins 10 October، 2023
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