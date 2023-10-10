‫مراسل المنار في غزة: نحو 100 شهيد ومئات الجرحى منذ الصباح  ‫جراء تواصل الغارات الصهيونية على القطاع  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 14:02

‫مراسل المنار في غزة: نحو 100 شهيد ومئات الجرحى منذ الصباح  ‫جراء تواصل الغارات الصهيونية على القطاع 

منذ 18 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة