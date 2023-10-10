‫البيت الأبيض: الهدف من إرسال حاملة الطائرات إلى شرقي  ‫المتوسط هي التأكيد على جاهزيتنا لحماية أمننا القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 09:26

‫البيت الأبيض: الهدف من إرسال حاملة الطائرات إلى شرقي  ‫المتوسط هي التأكيد على جاهزيتنا لحماية أمننا القومي

منذ 22 mins 10 October، 2023
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