المقاومة الإسلامية تقصف مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين رداً على استشهاد عدد من المجاهدين

زفت المقاومة الإسلامية عدداً من الشهداء، جراء عدوان صهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الإثنين. والشهداء هم، الشهيد المجاهد علي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، الشهيد المجاهد علي رائف فتوني “حيدر” من بلدة زقاق البلاط – بيروت (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية)، الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية).

وأعلنت المقاومة الإسلامية، أنه وبعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.

ونفذت المقاومة الإسلامية أمس الأحد، عملية المقاومة الاسلامية صباح اليوم الاحد في مزارع شبعا المحتلة، واستهدفت ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة إن هذه العملية جاءت على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر.

الشهيد المجاهد علي حسن حدرج

الشهيد المجاهد علي رائف فتوني

الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم

المصدر: الاعلام الحربي