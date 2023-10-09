مراسل المنار: مستعمرة المطلة المحاذية للبنان أصبحت ثكنة  ‫عسكرية اسرائيلية تتجول فيها الدبابات الصهيونية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 15:08

مراسل المنار: مستعمرة المطلة المحاذية للبنان أصبحت ثكنة  ‫عسكرية اسرائيلية تتجول فيها الدبابات الصهيونية 

منذ 26 mins 9 October، 2023
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