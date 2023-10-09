طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 15:08

طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

منذ 60 mins 9 October، 2023
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