طائرات الاحتلال تستهدف المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وتدمره بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 07:30

طائرات الاحتلال تستهدف المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وتدمره بشكل كامل

منذ 42 mins 9 October، 2023
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