جيش الإحتلال: الإشتباكات مستمرة في 3 مواقع قريبة من الحدود ‫مع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 07:30

جيش الإحتلال: الإشتباكات مستمرة في 3 مواقع قريبة من الحدود ‫مع غزة 

منذ 57 mins 9 October، 2023
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