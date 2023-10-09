المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية فجرا على مدينة تل ‫أبيب رداً على استهداف البيوت الآمنة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 07:30

المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية فجرا على مدينة تل ‫أبيب رداً على استهداف البيوت الآمنة 

منذ 1 ساعة 9 October، 2023
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