تجدد المواجهات بين قوات الإحتلال والمجاهدين الفلسطينيين في مدينة سديروت حتى ساعات الصباح الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 07:30
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المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد عملية "طوفان الأقصى" ومؤشر البنوك يهبط 8.7%
إعلام العدو يتحدث عن إصابة عدد من جنود الإحتلال برصاص زملائهم عند الحدود بين لبنان وفلسطين ظناً منهم أن مقاومين بالمكان
وزير خارجية أمريكا يقول إن عملية "طوفان الأقصى" هي الأسوأ على كيان الإحتلال منذ 1973 ويتحدث عن مفقودين أمريكيين
السيد رئيسي للمقاومة الفلسطينية: ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم وأنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة
السيد رئيسي: المعادلة تغيرت فإشعال الصهاينة لفتيل الحرب سيعود بالضرر عليهم والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني
حزب الله يعلن استهداف مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم الصهيونية في مزارع شبعا تضامناً مع المقاومة الفلسطينية
المقاومة الإسلامية - حزب الله تعلن إعادة تثبيت الخيمة التي استهدفها العدو في بسطرة تأكيداً على لبنانية الارض وسيادتها
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله: نحن لسنا على الحياد والمقاومون وجهوا تحيتهم الى غزة في مزارع شبعا على طريقتهم الخاصة
السيد هاشم صفي الدين: المعركة لم تنته وعمليات طوفان الأقصى أنهت مقولة المستوطنات الآمنة وسلبت النوم من الصهاينة
مكتب نتنياهو يقول إن ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبريطانيا أكدت دعمها غير المحدود لحق كيانه المؤقت في الدفاع عن نفسه
مظاهرات واسعة في اليمن دعماً لفلسطين وللمقاومة في قطاع غزة تؤكد استعداد الشعب اليمني التدخل نصرة للقدس
مقتل اسرائيليين اثنين وإصابة ثالث اثر اطلاق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي وسط الاسكندرية
تجدد المواجهات بين قوات الإحتلال والمجاهدين الفلسطينيين في مدينة سديروت حتى ساعات الصباح الأولى
منذ 58 mins
9 October، 2023
عاجل
طوفان الأقصى
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