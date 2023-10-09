طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مدينة غزة في هذه اللحظات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 05:58

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مدينة غزة في هذه اللحظات

منذ 1 ساعة 9 October، 2023
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