حركة حماس: تحريك الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 22:16

حركة حماس: تحريك الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة

منذ 46 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة