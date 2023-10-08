حركة حماس: تحريك الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:16
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المسؤول السابق عن أجهزة الأمن بمكتب مراقب الكيان اللواء يعكوف أور: الإخفاق الاستخبارتي فظيع والواضح أن وضعنا مزر
السيد رئيسي للمقاومة الفلسطينية: ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم وأنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة
السيد رئيسي: المعادلة تغيرت فإشعال الصهاينة لفتيل الحرب سيعود بالضرر عليهم والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله: نحن لسنا على الحياد والمقاومون وجهوا تحيتهم الى غزة في مزارع شبعا على طريقتهم الخاصة
السيد هاشم صفي الدين: المعركة لم تنته وعمليات طوفان الأقصى أنهت مقولة المستوطنات الآمنة وسلبت النوم من الصهاينة
السيد صفي الدين للصهاينة والأميركيين: إذا تماديتم في هذه الحماقات فإنها ستنتج هذه المرة طوفان كل الأمة
مكتب نتنياهو يقول إن ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبريطانيا أكدت دعمها غير المحدود لحق كيانه المؤقت في الدفاع عن نفسه
مظاهرات واسعة في اليمن دعماً لفلسطين وللمقاومة في قطاع غزة تؤكد استعداد الشعب اليمني التدخل نصرة للقدس
مقتل اسرائيليين اثنين وإصابة ثالث اثر اطلاق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي وسط الاسكندرية
حركة حماس: تحريك الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة
منذ 46 mins
8 October، 2023
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