وزارة الصحة بغزة: 413 شهيدا ونحو 2300 جريح منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:16

وزارة الصحة بغزة: 413 شهيدا ونحو 2300 جريح منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”

منذ 24 mins 8 October، 2023
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