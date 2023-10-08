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October 8 2023 - 20:40

بالصور| مركز شرطة سديروت: شاهد على بطولات المقاومين

منذ 28 mins 8 October، 2023
مركز شرطة سديروت
عربي وإقليمي - فلسطين

صور تظهر دمار مركز شرطة سديروت الذي كان سيطر عليه عدد قليل من المقاومين وقتلوا كل من فيه  عسكريين صهاينة وتحدث الاعلام العبري عن 10 قتلى للعدو.

واستمرت سيطرة المقاومين لساعات طويلة ولم يتمكن الاحتلال من استعادته فاستقدم التعزيزات والجرافات وتواصلت الاشتباكات مع التعزيزات المستقدمة وقام العدو بتدميره للتأكد من عدم وجود مقاومين وخوفا من المواجهة وسط انباء عن التمكن من انسحابهم او جزء منهم قبل تدميره.

واليوم اعلن اعلام العدو تجدد الاشتباكات في المنطقة المحيطة بالمركز المدمر مما يشر الى سطوة المقاومين. يشار ان المقاومين سيطروا بالامس على مدينة سديروت ضمن معركة طوفان الاقصى ولا يزالون حتى الان يشتبكون مع قوات الاحتلال في اكثر من نقطة.

مركز شرطة سديروت

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