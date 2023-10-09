جيش العدو يقول إن سلاحه الجوي ينفذ الآن هجوماً واسعاً في  ‫قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 15:08

جيش العدو يقول إن سلاحه الجوي ينفذ الآن هجوماً واسعاً في  ‫قطاع غزة 

منذ 55 mins 9 October، 2023
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