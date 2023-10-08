‫كتائب القسام: تواصل الاشتباكات بين مجاهدي القسام وقوات  ‫الاحتلال في عدو محاور منها موقع صوفا وحوليت  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 06:30

‫كتائب القسام: تواصل الاشتباكات بين مجاهدي القسام وقوات  ‫الاحتلال في عدو محاور منها موقع صوفا وحوليت 

منذ 3 ساعة 8 October، 2023
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