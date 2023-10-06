تدابير سير السبت في محلة العدلية ببيروت بسبب أعمال تزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان الجمعة عن اجراء سلسلة من تدابير السير في محلة العدلية في بيروت السبت بسبب أعمال تزفيت.

وقال البيان “ستقوم بلدية بيروت يوم غد اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال تزفيت المسلك الممتدّ من خلف بنك بيروت باتجاه مبنى الأوليفيتي في محلّة العدلية، وستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير في المكان”، وتابع “لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام