تدابير سير السبت في محلة العدلية ببيروت بسبب أعمال تزفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 20:44

تدابير سير السبت في محلة العدلية ببيروت بسبب أعمال تزفيت

منذ 1 ساعة 6 October، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان الجمعة عن اجراء سلسلة من تدابير السير في محلة العدلية في بيروت السبت بسبب أعمال تزفيت.

وقال البيان “ستقوم بلدية بيروت يوم غد اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال تزفيت المسلك الممتدّ من خلف بنك بيروت باتجاه مبنى الأوليفيتي في محلّة العدلية، وستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير في المكان”، وتابع “لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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