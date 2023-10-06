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October 6 2023 - 20:44

الخارجية دانت الاعتداء على الكلية العسكرية في حمص: قتل المدنيين عمل إرهابي مرفوض

منذ 2 ساعة 6 October، 2023
الخارجية اللبنانية
لبنان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان “الاعتداء الإرهابي بالمسيرات المحملة بالذخائر المتفجرة على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، من بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدنيين المدعوين، ومن بينهم نساء وأطفال”.

وتقدمت الوزارة من “السوريين، حكومة وشعبا، بخالص العزاء وصادق المواساة على المصاب الأليم”، متمنية “الشفاء العجل للجرحى والمصابين”.

وأكدت “بشكل خاص أن قتل المدنيين يشكل عملا إرهابيا مرفوضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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