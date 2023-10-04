في ذكرى المولد النبوي: احتفالات متواصلة.. ومساعدات اجتماعية

بمناسبة ولادةِ الرسولِ محمد صلى الله عليه وآله التقى لفيف من العلماء سنة وشيعة في بلدة حناوية الجنوبية حيث جرى التأكيد على وحدةِ المسلمين ونبذِ التفرقةِ.

نشاطات واحتفالات متنوعة بالمولد النبوي الشريف شهدتها منطقة جبل عامل الثانية.

وسلسلة من النشاطات والاحتفالات في منطقة بيروت والجبل في التقرير التالي.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، وزع حزب الله وجمعية “وتعاونوا” مساعدات في قضاء المنية الضنية ومحافظة عكار.

وبمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) وضمن فعاليات أيام صحية تخصصية مجانية اقامت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله وجمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية وبالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات في مخيم شاتيلا في بيروت، يوما صحيا استفاد منه مئات الحالات المرضية.

وتواصلت الايام الصحية المجانية التي تنظمها الهيئة الصحية الاسلامية في مخيم الجليل في بعلبك بالتعاون مع جمعية الاطباء الرساليين بلا حدود الايرانية دعما لصمود اللاجئين الفلسطينيين وجديدها تنظيم يوم صحي مجاني في المخيم في رحاب ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم . واستفاد في هذا اليوم الصحي عدد كبير من المرضى الفلسطينيين .

وبمناسبة ولادة الرسول الأكرم(ص) وحفيده الإمام الصادق(ع)، نظم القطاع الاول لحزب الله في البقاع – شعبة بيت شاما، بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي(عج) إحتفالاً في حسينية البلدة حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان وحشد من الفعاليات في المنطقة والأهالي.

تخلل الإحتفال مراسم تعظيم القرآن الكريم، وفقرة فنّية لكشّافة الإمام المهدي (عج)، واستعراض لأكاديمية الشّهيد مهران في لعبة التايكواندو. وكذلك باقة من التواشيح الدينية والأناشيد من وحي المناسبة. وفي الختام وزعت شهادات، وجوائز على المتدربين.