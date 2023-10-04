ارتفاع بحركة مطار بيروت خلال الشهر الماضي

ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال ايلول/سبتمبر المنصرم وازداد عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه في ايلول العام الفائت 2022.

وبذلك أنهر شهر ايلول /سبتمبر 2023 على ما مجموعه 779 ألفا و456 راكباً، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول الى خمسة ملايين و804 آلاف و503 ركاب، مقابل اربعة ملايين و838 ألفا و182 راكبا في نفس الفترة من العام الماضي 2022 اي بزيادة قاربت 20 بالمئة.

وتوزعت حركة المطار خلال ايلول/سبتمبر 2023 على الشكل التالي:

المسافرون:

ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال ايلول 2023 بنسبة 23 بالمئة وسجل 342 ألفاً و824 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18 بالمئة وبلغ 435 ألفاً و890 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8,73 بالمئة وسجل 742 راكباً، ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال ايلول الماضي 779 ألفاً و456 راكباً ( بزيادة 20,11 بالمئة).

حركة الطائرات:

ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 18,31 بالمئة وسجل 6007 رحلات، منها 3005 رحلات وصول الى لبنان (بزيادة 18,44 بالمئة)، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18,18 بالمئة وسجل 3002 رحلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام