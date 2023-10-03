ثلاثة قتلى جراء حادث إطلاق النار بمركز للتسوق في بانكوك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 15:26
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3 قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل مجمع تجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك
ثلاثة قتلى جراء حادث إطلاق النار بمركز للتسوق في بانكوك
منذ 49 mins
3 October، 2023
اطلاق نار
بانكوك
سقوط قتلى
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