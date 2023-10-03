ثلاثة قتلى جراء حادث إطلاق النار بمركز للتسوق في بانكوك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 15:26

ثلاثة قتلى جراء حادث إطلاق النار بمركز للتسوق في بانكوك

منذ 49 mins 3 October، 2023
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