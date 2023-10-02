الشيخ الخطيب: للإسراع بالتوافق على تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “النظام الطائفي مسؤول عن معظم أزماتنا ومشاكلنا وهو يخدم مصالح طبقة من السياسيين وألحق الضرر بالطوائف والمواطنين على السواء”.

وقال الشيخ الخطيب الاثنين إن “الحل هو بإقامة دولة المواطنة القائمة على إلغاء التمايزات والمحاصصة بين اللبنانيين واحترام حقوقهم الانسانية والخروج من تطييف العمل السياسي ومذهبته وشيطنة الطوائف والمذاهب اللبنانية”.

ودعا الشيخ الخطيب “السياسيين للإسراع بالتوافق على تسوية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد العمل بانتظام المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المعيشية والاجتماعية المتفاقمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام