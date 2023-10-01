الشيخ الخزعلي في مؤتمر تحالف “نبني”: المقاومة العراقية سطرت ملحمة جديدة

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، إن إرادة الحياة هي الأقوى في العراق، حيث استطاع العراقيون المقاومون الشرفاء، أن يُسطّروا ملحمة جديدة، ويرسموا تأريخاً جديداً وجديراً بالاعتزاز والفخر.

وشدد الشيخ الخزعلي على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز على الارتقاء بواقع الخدمات والإعمار في المحافظات.

واستشهد الشيخ الخزعلي بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقال “ويكفي المقاومين فخراً حديث سيد المقاومة السيد حسن نصر الله عنهم قائلاً: إذا كانت المقاومة في لبنان استطاعت أن تنتصر على أكبر قوة في المنطقة، فإن المقاومة في العراق تمكنت من هزيمة أكبر قوة في العالم”.

وشدّد الشيخ الأمين بالقول: إننا أمام مسؤولية شرعية وأخلاقية، تُحتّم علينا أن نكون فاعلين وواقعيين، وأن نمتلك الشجاعة ونُشخّص الأخطاء ونُصحّحها، وكما انتصرنا في حماية بلدنا، لا بد أن ننتصر في بنائه، إضافة إلى أهمية إشاعة الأمل، واستثمار التخصيصات المالية في المحافظات، وفق رؤى وخطط واقعية تنعكس إيجابياً على واقع المواطنين، وأهمية التواصل الاجتماعي مع الناس، والابتعاد عن التداخل السياسي، كون مجالس المحافظات خدمية.

وأكد أيضاً على أهمية الانطلاق بخطوات جديدة ومتجددة، والنظر بجدية لحاجات المحافظات التي عانت كثيراً من قلة التخصيصات، والفساد المالي والإداري، وأن الوقت قد حان لتأخذ استحقاقها، وأن يكون أبناؤها المخلصون فاعلين لإعادة بنائها والارتقاء بمستوى خدماتها.

المصدر: المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي