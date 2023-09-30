تقرير مصور | مؤشرات التفاؤل ترافق عمليات الحفر في البلوك 9.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2023 - 21:02

تقرير مصور | مؤشرات التفاؤل ترافق عمليات الحفر في البلوك 9..

منذ 50 mins 30 September، 2023
لبنان

تتواصل عملية الحفر الاستكشافي في البلوك 9 ، فيما يرجح ان تنتهي قبل المهلة المحددة لها بقليل.

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