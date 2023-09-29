ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع للوقود في قره باغ

أفادت قناة “24News” الأرمنية بارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع للوقود الاثنين الماضي في مدينة ستيباناكيرت بإقليم قره باغ إلى 170 شخصا. وقالت القناة “تستمر أعمال البحث عن المفقودين وتم العثور على رفات 170 شخصا”.

وأعلنت الطوارئ بمدينة ستيباناكيرت أنه حتى اليوم الخميس تم العثور على جثث 170 شخصا سيتم نقلها إلى أرمينيا للتعرف على أصحابها عبر تحليل الحمض النووي. ووقع انفجار في مستودع لتخزين البنزين مساء الاثنين الماضي بالقرب من الطريق السريع ستيباناكيرت أسكيران.

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، ويعود العدد الكبير من القتلى والجرحى إلى أن الانفجار وقع عند تجمع للنازحين من إقليم قره باغ إلى أرمينيا.

المصدر: روسيا اليوم