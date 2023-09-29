باكستان | عشرات الشهداء والجرحى بتفجير استهدف مشاركين باحتفالات المولد النبوي الشريف في بلوشستان

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة، جموعا تستعد للمشاركة في مسيرات احتفالية في ذكرى المولد النبوي الشريف في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان إلى 52 شهيداً، حسبما أعلن مسؤولون.

وأفادت صحيفة “Dawn”، نقلا عن مصادر طبية باكستانية، باستشهاد 52 وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد هجمات تتبناها جماعات مسلحة في غربي البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن “المهاجم فجّر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة”، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي، وهو يوم عطلة عامة.

وكان وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجار أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 80، بينهم 20 حالاتهم حرجة.

ضحايا التفجير يتلقون العلاج بأحد المستشفيات

حصيلة وتفاصيل

ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث قال وزير الإعلام في ولاية بلوشيستان، عبر منصة إكس، إن حصيلة الشهداء ترتفع.

وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن “عناصر إرهابية” نفذت الهجوم.

وأوضحت في بيان أن “الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثما”.

وذكرت وسائل اعلام باكستانية إن من بين الشهداء ضابطا كبيرا في الشرطة، مشيرة إلى أن أسباب الهجوم ودوافعه لا تزال غامضة.

وبيّنت أن المصادر لا تزال متضاربة بشأن ما إذا كان التفجير قد تمّ عبر سيارة مفخخة أو عبر انتحاري.

وعلم أن التجمع الذي وقع فيه التفجير كان يضم العشرات للاحتفال، مشيرا إلى أن الصور القادمة من مكان التفجير صادمة.

ودان الرئيس الباكستاني عراف علوي قد التفجير بشدة. ودعا إلى تقديم المساعدة الطبية للجرحى، وإلى سرعة الكشف عن المتورطين.

المصدر: موقع المنار + وكالات