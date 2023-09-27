“القوات اللبنانية” لوليد جنبلاط: ألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 16:26

“القوات اللبنانية” لوليد جنبلاط: ألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟

منذ 1 ساعة 27 September، 2023
وليد جنبلاط
لبنان

استغربت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان لها الاربعاء “تحميل وليد بيك جنبلاط القوات مسؤولية إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة الرئيس نبيه بري للحوار”.

وأضاف البيان “نذكر وليد بيك أن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر”.

وتابع البيان “نسأل وليد بيك: هل يريد استمرار التدهور والوضع الحالي لست سنوات إضافية؟ وألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟”، واضاف “نأسف أن يحمل وليد بيك القوات مسؤولية هي براء منها”.

وكان جنبلاط قد أكد ان الرئيس نبيه بري قد جهده لاجراء الحوار لكن تعنت البعض بينهم “القوات” ادى الى تعطيله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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