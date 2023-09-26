المنطقة الشرقية| السلطة السعودية تواصل مخطط التغيير الديمغرافي

تواصل السلطات السعودية تنفيذ مخططاتِها الرامية لتغييرِ الخريطة الديمغرافية في القطيف.
وباشرت السلطات اعمالَ الهدمِ والتجريفِ والتهجيرِ في عددٍ كبيرٍ من بلداتِ المنطقةِ الشرقيةِ أهمُها الشويكة والناصرة وذلك تحت ذرائعِ التنمية.
يشار الى انَ القواتِ الأمنية السعودية أقدمت في السنواتِ القليلةِ الماضية على تجريف بلداتِ العوامية وحي المسورة ووقف الرامس، وهو ما يراد منه تغيير التركيبة السكانية وتحقيق مكاسبَ سياسية وفق ناشطين.
الشرطة السعودية تعلن عن مقتل رجلي امن باطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية
اعلنت الشرطة السعودية الثلاثاء مقتل رجلي امن باطلاق نار من مسلحين مجهولين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، انه “عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء، واثناء توقف رجلي امن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عند أحد ...