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September 24 2023 - 22:58

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك الروسية

منذ 1 ساعة 24 September، 2023
الدفاعات الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيّرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في سماء مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت الوزارة “حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو في 24 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك”.

وأفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، في وقت سابق من اليوم الأحد بأن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة إضرارا طفيفة.

المصدر: روسيا اليوم

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