الرئيس الأذربيجاني: نفذنا عملية عسكرية ناجحة بـ”قره باغ” في يوم واحد

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء أن بلاده استعادت سيادتها، بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

وقال علييف في كلمة له إنه “تم استكمال العملية العسكرية بـ”نجاح”، واضاف “استعادت أذربيجان سيادتها وقضى الجيش الأذربيجاني على جزء كبير من الوحدة العسكرية الأرمينية في قره باغ”.

وتفاقمت الأوضاع في قره باغ الثلاثاء، عندما أعلنت أذربيجان بدء تنفيذ إجراءات في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وأوضحت أذربيجان أنها طرحت عددا من الشروط، على رأسها “وجوب مغادرة الجماعات المسلحة غير الشرعية الموجودة في قره باغ مواقعها القتالية ونزع سلاحها بالكامل”.

المصدر: روسيا اليوم