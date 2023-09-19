حدث اليوم| الاحتلال يقتحم مخيم جنين: شهداء فلسطينيون واصابات بين جنود العدو

افادت الصحة الفلسطينية عن سقوط 4 شهداء و20 جريحاً برصاص قوات الاحتلال ‫الصهيوني أثناء اقتحامها لمخيم جنين في الضفة المحتلة، وقد تصدى المقاومون للاقتحام موقعين اصابات بصفوف العدو.

ووفقاً لشهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم انقطع التيار الكهربائي عنه فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أن مجاهديها اكتشفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم واستهدفوا قوات الاحتلال ‫بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات وحققوا إصابات مباشرة.

‫مراسل المنار افاد ان المقاومين الفلسطينيين اطلقوا النار على قوات ‫الاحتلال من كل الجهات وفجروا العبوات بآلياتها ونقل عن شهود عيان تأكيدهم سماع صراخ جنود الاحتلال المصابين جراء الاشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. كما افاد ان المقاومين اطلقوا النار وفجروا العبوات بآليات العدو اثناء انسحابها.

إعلام العدو اعلن بعد ذلك ان الجيش الصهيوني اعتقل فلسطينيين اثنين في جنين وان قواته في ‫طريقها للانسحاب من المخيم، واشار ان عبوة ناسفة انفجرت بمركبة مصفحة في مخيم جنين ‫ويجري العمل على تخليصها من الموقع.

المصدر: المنار + فلسطين اليوم